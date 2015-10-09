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    Колосков: «Полагаю, выборы президента ФИФА перенесут на более ранний срок»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не исключил вероятности переноса выборов президента ФИФА, назначенных на 26 февраля 2016 года.

    «Перенос выборов президента ФИФА вполне реален. Я думаю, что не случайно немцы и англичане предложили собрать очередной исполком ФИФА, где, думаю, будет стоять единственный вопрос - перенос выборов на более ранний срок. Мне изначально показалось странным, что Блаттер назначил выборы на конец февраля: 26 октября заканчивается прием заявок, а потом через месяц-два проводить выборы. Так что перенос выборов на более ранний срок более реален, и я полагаю, что так оно и будет», - сказал Колосков.

    Нынешний президент ФИФА Йозеф Блаттер в четверг был отстранен от должности и любой футбольной деятельности сроком на 90 дней.

    Источник: Р-Спорт

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    09.10.2015 19:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      Любер 9 октября 2015, 20:03

      Даёшь Колоскова в президенты! А что, а вдруг! Нет, я серьёзно. Почему нет? Я За.

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