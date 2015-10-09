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    Матч Россия - Черногория обслужит норвежец

    Назначены арбитры на матч отборочного цикла Евро-2016 года Россия - Черногория. Встречу, которая состоится на стадионе "Открытие Арена" в Москве 12 октября, будет обслуживать бригада норвежских судей во главе со Свейном Моэном.

    Помогать ему будут Ким Томас Хаглунд и Франк Андос. Четвертый рефери – Свен-Эрик Мидтхелль, дополнительные помощники - Ким Хенри Йонсен и Свейн-Эрик Эдвартсен.

    Отметим, что Моэн работал на матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Вольфсбург" – ЦСКА (1:0). В этой встрече норвежец не показал ни одной карточки.

    Источник: УЕФА

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    09.10.2015 19:11
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