Меркушкин: «Приятно, что видение ФИФА совпало с нашим»

Министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин доволен тем, что ФИФА согласилась с названием стадиона «Мордовия Арена», сообщает MordovMedia.

«Приятно, что выбор жителей нашей республики совпал с видением ФИФА. С момента подведения итогов конкурса на лучшее название стадиона имя «Мордовия Арена» быстро и органично влилось в нашу жизнь. И то, что в период проведения игр стадион будет называться так же, для нас очень удобно.

В этом есть некая масштабность: ведь стадион строится не только для Саранска, но для всех жителей Мордовии. К тому же, гости, болельщики, туристы сразу будут ассоциировать название стадиона с нашей республикой», - сказал Меркушкин.