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    Венгер: «Командный дух чем-то напоминает цветок»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что без командного духа нельзя добиться успеха на поле.

    "Тяжело оценить его важность в процентах, но известно, что без командного духа шансов на успех нет. Командный дух чем-то напоминает цветок. Вы должны заботиться о нем, следить за его состоянием каждый день, иначе цветок будет медленно погибать. Если же вы о нем заботитесь, цветок может становиться все больше и красивее. Мы верим, что забота о командном духе – одна из зон ответственности игроков и персонала", – сказал француз.

    Ранее бессменный тренер "канониров" Арсен Венгер, возглавляющий лондонскую команду с 1996 года, заявил, что пока не решил, когда он распрощается с большим футболом.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    09.10.2015 18:03
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