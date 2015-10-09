Бордиян: «Будем играть на победу»

Защитник сборной Молдавии Виталий Бордиян отнесется положительно и к ничье, но надеется на победу в матче отборочного раунда к ЧЕ-2016 с командой России.

«Сейчас наша сборная разбалансирована. Есть травмированные ребята, есть игроки, которые на карточках. Есть и молодежь, которая не играла на таком высоком уровне.

Учитывая все вышесказанное, ничья в обоих матчах будет расцениваться положительно. Но, естественно, мы будем играть на победу, и особенно дома», - рассказал Бордиян изданию sports.md.