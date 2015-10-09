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    Бордиян: «Будем играть на победу»

    Защитник сборной Молдавии Виталий Бордиян отнесется положительно и к ничье, но надеется на победу в матче отборочного раунда к ЧЕ-2016 с командой России.

    «Сейчас наша сборная разбалансирована. Есть травмированные ребята, есть игроки, которые на карточках. Есть и молодежь, которая не играла на таком высоком уровне.

    Учитывая все вышесказанное, ничья в обоих матчах будет расцениваться положительно. Но, естественно, мы будем играть на победу, и особенно дома», - рассказал Бордиян изданию sports.md.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      Любер 9 октября 2015, 21:37

      Ну да, ну да... А ещё порвём Бразилию.

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