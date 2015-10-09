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    Кирьяков: «Сборная Молдавии может ужалить»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что сборная Молдавии способна преподнести сюрприз и дать бой россиянам.

    «Сборная Молдавии способна ужалить россиян. Ситуация сейчас такова, что играть молдаване могут спокойно, для них эта игра – вопрос, скорее, имиджевый. Команды подобного калибра всегда очень прилично настраиваются против наших. Очевидно, футболисты соперника хотят показать себя, к тому же пришeл новый тренер.

    Не думаю, что непростая политическая обстановка в Молдавии как-то повлияет на игру. Всe же на футбольном поле мы должны решать вопросы спортивные, а не политические, для того и существуют объекты спортивной инфраструктуры. Игроки будут думать только о том, как сыграть хорошо и вырвать победу.


    Исход сегодняшней встречи предугадать непросто. Россияне сделали практически невозможное, обыграв шведов и Лихтенштейн, хотя, конечно, это не та команда, которую стоит опасаться. С одной стороны, сейчас остаeтся самое простое, с другой — заключительные матчи всегда даются очень непросто. Поэтому я с опаской жду сегодняшней игры. Думаю, матч получится непростым, но я верю в ребят, верю, что своего они не упустят. Ставлю на тяжeлую викторию — 2:0», - поделился Кирьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2015 16:56
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