Смородская: «Хотим продать зимой Буссуфа»

Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская опровергла информацию о том, что Мубарак Буссуфа получает 4 миллиона евро в год и сообщила о том, что клуб все еще пытается продать полузащитника.

– Соответствует ли действительности информация о том, что зарплата Мубарака Буссуфа составляет 4 млн евро в год?

– Не соответствует. Она значительно меньше.

– Почему летом не удалось продать Буссуфа?

– До срока истечения контракта Буссуфа осталось менее года, мы же находимся под давлением финансового fair-play. Я сказала и игроку, и его агенту, что если поступит хорошее предложение, то мы будем вынуждены с ним расстаться. Хороших предложений было два – от бельгийского «Андерлехта» и «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Ни с тем, ни с другим клубом Буссуфа не договорился по условиям личного контракта. Мы же все согласовали и с «Андерлехтом», и с «Аль-Иттихадом», никаких проблем не возникло. Но, повторюсь, предложения клубов игрока не устроили.

– Есть ли задача продать его зимой?

– Есть.