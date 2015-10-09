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    Смородская: «Хотим продать зимой Буссуфа»

    Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская опровергла информацию о том, что Мубарак Буссуфа получает 4 миллиона евро в год и сообщила о том, что клуб все еще пытается продать полузащитника.

    – Соответствует ли действительности информация о том, что зарплата Мубарака Буссуфа составляет 4 млн евро в год?

    – Не соответствует. Она значительно меньше.

    – Почему летом не удалось продать Буссуфа?

    – До срока истечения контракта Буссуфа осталось менее года, мы же находимся под давлением финансового fair-play. Я сказала и игроку, и его агенту, что если поступит хорошее предложение, то мы будем вынуждены с ним расстаться. Хороших предложений было два – от бельгийского «Андерлехта» и «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Ни с тем, ни с другим клубом Буссуфа не договорился по условиям личного контракта. Мы же все согласовали и с «Андерлехтом», и с «Аль-Иттихадом», никаких проблем не возникло. Но, повторюсь, предложения клубов игрока не устроили.

    – Есть ли задача продать его зимой?

    – Есть.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2015 16:42
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