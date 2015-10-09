Билялетдинов: «Думаю, у защитников Молдавии сегодня будет много проблем»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался относительно предстоящего матча отборочного цикла Евро-2016 с Молдавией. По словам 30-летнего футболиста, в этой встрече главное - не опуститься ниже того уровня, который был у национальной команды в игре против шведов и Лихтенштейна.



"Епуряну, Гацкан – потери для сборной Молдавии. Но кто бы там ни играл, думаю, у нашей команды не будет проблем. Этот матч нужно выиграть, но, может быть, где-то силы и поберечь. Ведь матч с Черногорией будет самым важным. Мы сильны командными действиями именно в атаке. В целом наша команда впереди действует убедительно. Думаю, у защитников соперника будет сегодня много проблем. Наша группа атаки достаточно качественная. Она способна удивить защиту любой команды, тем более Молдавию. Думаю, мы будем играть в одного нападающего, а в стартовом составе выйдет Дзюба. Ставлю на победу сборной России со счетом 3:0", — сказал Билялетдинов.



Напомним, матч Молдавия - Россия состоится сегодня в Кишеневе на стадионе "Зимбру" и начнется в 21:45 по московскому времени.