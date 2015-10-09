Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррагер: «Ливерпуль» заполучил тренера высшего класса»

    Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о назначении на пост главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. По словам экс-футболиста, если немецкий специалист возьмет трофей или выведет клуб в Лигу чемпионов, это будет отличный старт для него.

    "Думаю, что он великолепно проявит себя в "Ливерпуле". Сейчас такое происходит, а он еще не провел ни одного матча, но если он выиграет несколько подряд, то бог знает, что будет твориться. У него есть харизма. Думаю, что для "Ливерпуля" в нынешнем сезоне есть большая цель – попасть в Лигу чемпионов", – сказал Каррагер.

    Ранее на специальной пресс-конференции Юрген Клопп прокомментировал свой приход в "Ливерпуль".

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 октября 2015, 16:19

      ну вот конечно это все эйфория... не думаю что попадем в топ4 в этом сезоне, но если и попадем то именно что с Клоппом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 9 октября 2015, 15:33

      мечты сбываются

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11