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    Касильяс: «Хочу сыграть против «Реала» в финале Лиги чемпионов»

    Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, который сейчас выступает за "Порту", подумывает о возможном противостоянии близких ему клубов.

    «Я хотел бы встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Это бы значило, что мой нынешний и бывший клуб хорошо поработали», - омтетил футболист.

    Напомним, что 34-летний футболист перебрался в Португалию в 2015 году.

    Источник: Marca

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    09.10.2015 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 9 октября 2015, 16:31

      Икеру огромное человеческое спасибо за все годы в Реале, удачи в Порту! и очень хочется увидеть возвращение легенды клуба в свой родной дом Мадрид!!!

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