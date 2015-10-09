Касильяс: «Хочу сыграть против «Реала» в финале Лиги чемпионов»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, который сейчас выступает за "Порту", подумывает о возможном противостоянии близких ему клубов.

«Я хотел бы встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Это бы значило, что мой нынешний и бывший клуб хорошо поработали», - омтетил футболист.

Напомним, что 34-летний футболист перебрался в Португалию в 2015 году.