Касильяс: «Хочу сыграть против «Реала» в финале Лиги чемпионов»

Икеру огромное человеческое спасибо за все годы в Реале, удачи в Порту! и очень хочется увидеть возвращение легенды клуба в свой родной дом Мадрид!!!
Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, который сейчас выступает за "Порту", подумывает о возможном противостоянии близких ему клубов.
«Я хотел бы встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Это бы значило, что мой нынешний и бывший клуб хорошо поработали», - омтетил футболист.
Напомним, что 34-летний футболист перебрался в Португалию в 2015 году.