Бонавентура: «Не удивлен тем, что «Фиорентина» занимает первое место»

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура высказался относительно того, что "Фиорентина" лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А. По словам 26-летнего футболиста, "фиалки" заслужили быть первыми.



"Я не удивлен тем, что они занимают первое место. Это сильная команда. Они уже несколько лет показывают хороший футбол. У них хорошая команда и классный тренер", – сказал Бонавентура в эфире Radio Blu.

После семи туров чемпионата Италии "Милан", набрав девять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице.