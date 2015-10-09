Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Веретенников: «У нас есть травмированные и дисквалифицированные игроки»

    Главный тренер «Луча-Энергии» Олег Веретенников делится новостями о подготовке его подопечных к матчу против «Шинника».

    «Если говорить о составе, то у нас дисквалифицирован Пономаренко, он пропускает игру из-за перебора желтых карточек. Руслан Корян травмирован, и только приступил к тренировкам Роман Славнов, работающий по индивидуальной программе. На Романа как на боевую единицу мы в ближайшей игре не рассчитываем. Все остальные работают в штатном режиме. Соперник нас ждет серьезный, к поединку готовимся целенаправленно. Сегодня (9 октября) одна тренировка, потом теоретическое занятие, где разберем сильные и слабые стороны соперника. 10 октября заезжаем «на режим»,- резюмировал тренер.

    На данный момент «Луч-Энергия» занимает 8 место в таблице.

    Источник: ФК «Луч-Энергия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11