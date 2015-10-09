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    Пикущак не верит в победу Молдавии

    Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак считает, что у сборной России больше шансов на победу в матче отборочного раунда к ЧЕ-2016 против Молдавии.

    "Два очка сборной Молдавии из 24 возможных – это катастрофа. Мы и в футбол-то не играли при Куртияне. Тупо отбивались, без моментов. Могли забить, наверное, только со стандартов – как в матче с Россией, когда 1:1 сыграли. Я не говорю, что дело только в тренере. Тут ряд причин: кто-то не готов, кто-то не играет в клубе. А наиграть какие-то комбинации за короткий промежуток времени реально тяжело. Вдобавок не хватает духа победителей. Мне кажется, сборной нужен опытный тренер, способный его футболистам привить. Сейчас у нашей сборной большие проблемы. Не будет Епуряну, лидера и капитана команды. Не будет Ионицэ и Гацкана. Все игроки основного состава. Может, поставят кого из молодых, и он хорошо проявит себя… Думаю, Россия выиграет, по объективным причинам, но хотелось бы, чтобы Молдавия достойно сыграла", - сказал футболист.

    Сейчас Пикущак выступает за молдавский «Шериф».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2015 14:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      Любер 9 октября 2015, 21:35

      И правильно делает.

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