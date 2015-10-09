Македония - Украина. Смотреть онлайн

Украинцам очень нужна победа в матче с македонцами. Сделать это будет очень непросто - даже испанцы в Скопье забили всего один мяч. Но если команда Фоменко хочет продолжить борьбу за выход в финальную часть, ей обязательно нужно завоевать три очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.Начало встречи - в 21:45 мск.