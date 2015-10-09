Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Македония - Украина. Смотреть онлайн

    Украинцам очень нужна победа в матче с македонцами. Сделать это будет очень непросто - даже испанцы в Скопье забили всего один мяч. Но если команда Фоменко хочет продолжить борьбу за выход в финальную часть, ей обязательно нужно завоевать три очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.Начало встречи - в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11