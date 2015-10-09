Черногория - Австрия. Смотреть онлайн

Сборная Австрии уже в финальной части Евро-2016, а Черногория надеется попасть в стыковые матчи. Австрийцы - явные фавориты матча, но сврехмотивация черногорцев может перевернуть в этой паре все с ног на голову.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.Начало встречи - в 21:45 мск.