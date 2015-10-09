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    «Валенсия» предлагает за Черышева 12 миллионов

    "Валенсия" готова зимой предложить 12 миллионов евро за полузащитника "Реала" Дениса Черышева. "Летучие мыши" в скором времени сделают мадридцам официальное предложение, сообщает SuperDeporte.

    Сначала "Валенсия" предложит "Реалу" вариант с арендой хавбека до окончания сезона. Если руководство "галактикос" откажется от такого предложения, то "летучие мыши" попробуют подписать игрока на постоянной основе.

    Отметим, в летнее трансферное окно "Валенсия" уже пыталась арендовать Черышева, но тогда "Реал" ответил отказом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 11:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +352

      mauxa 9 октября 2015, 12:11

      Не стоит в Валенсию, там на левом краю тоже не слабая конкуренция, лучше в вильяреал... и в аренду.. в след сезоне Криштиану наконец то покинет Реал и тогда уже можно будет бороться за место в составе!!!

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      Рейтинг: +15

      ats > mauxa 9 октября 2015, 14:48

      Если бежать от конкуренции, то можно в Сегунду ехать! Какой в этом смысл? Пусть уж лучше в Реале (Т9 исправляет на Онале) тренируется и пытается пробиться в основу!

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      Рейтинг: +21

      Стелс007 9 октября 2015, 11:52

      надо переходить

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