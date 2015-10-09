«Валенсия» предлагает за Черышева 12 миллионов

"Валенсия" готова зимой предложить 12 миллионов евро за полузащитника "Реала" Дениса Черышева. "Летучие мыши" в скором времени сделают мадридцам официальное предложение, сообщает SuperDeporte.

Сначала "Валенсия" предложит "Реалу" вариант с арендой хавбека до окончания сезона. Если руководство "галактикос" откажется от такого предложения, то "летучие мыши" попробуют подписать игрока на постоянной основе.

Отметим, в летнее трансферное окно "Валенсия" уже пыталась арендовать Черышева, но тогда "Реал" ответил отказом.