Дель Боске может продлить контракт со сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске может продолжить свой контракт до 2018 года. По словам испанского специалиста, он примет решение после разговора с главой федерации Вильяром, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что испанскую сборную может возглавить главный тренер "Севильи" Унаи Эмери. Сам Дель Боске неоднократно заявлял, что уйдет из команды после Евро-2016.

Напомним, Дель Боске возглавил сборную Испании в 2008 году и выиграл с командой ЧМ-2010, а также Евро-2016.