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    После ЧМ-2018 стадион в Самаре будет называться «Космос Ареной»

    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал информацию о том, что во время чемпионата мира 2018 года стадион, строительство которого ведется в регионе, будет носить название "Самара Арена".

    "Основным аргументом в пользу решения о названии стадиона именем города стало повышение узнаваемости Самары. - Чемпионат мира по футболу - уникальная возможность представить нашу губернию миллиардной аудитории, доступ к которой даст кардинально новый импульс развитию города и региона в целом, новым проектам и партнерствам. Важно использовать этот редчайший шанс и подготовить качественную платформу для продвижения Самарской области. После проведения игр чемпионата мы планируем вернуться к названию "Космос Арена". Оно было положительно встречено общественностью региона и прекрасно вписывается в общую концепцию продвижения бренда "Самара космическая". Рядом со стадионом будет создан технополис "Гагарин-центр", который станет ядром развития инноваций, в том числе в аэрокосмической сфере", - заявил Меркушин.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2015 09:32
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