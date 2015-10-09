Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смородская: «На матче против «Скендербеу» была спланированная провокация»

    Президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала инцидент на матче Лиги Европы против "Скендербеу".

    - Мы в оперативном порядке принесли извинения клубу "Скендербеу" и его болельщикам. Для всех нас Лига Европы – праздник, который мы ждали с нетерпением. Наши болельщики этот праздник заслужили. И мы хотим защитить их права.

    В который раз приходится сожалеть, что мы не можем продавать билеты по паспортам. И не знаем, кто и с какими помыслами может пройти на трибуны. Это проблема, о которой я говорю уже несколько лет. В результате произошло то, что произошло. В частности, на Южную трибуну были куплены билеты гражданами из стран бывшей Югославии, которые, вероятно, специально подгадали с визитом в Москву на матч с командой из Албании.

    - Провокация по мотивам известного международного конфликта?

    - Да, именно так - спланированная провокация. Мы имеем прекрасное видеонаблюдение. Мы установили лица зачинщиков. Но дальше их розыском заниматься не можем. Все материалы мы передали МВД - для розыска, для возбуждения дела. По оперативным данным, зачинщиков было 15-20, никак не меньше.

    - "Локомотив" направил УЕФА объяснительное письмо?
    - Еще нет. 15 октября наше дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА, будем ждать решения. Это первый случай, когда УЕФА будет рассматривать поведение болельщиков "Локомотива". Раньше подобного не было.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 09:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11