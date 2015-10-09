Смородская: «Никто «Локомотив» продавать не собирается»

Президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что РЖД может продать клуб как непрофильный актив.

- Меня удивило, что в данном контексте последние дни чаще всего упоминался "Локомотив". Участники чемпионата России в большинстве своем - клубы, финансируемые либо монополиями с государственным участием, либо за счет региональных бюджетов.

- Быть может, судьба "Локомотива" стала многих волновать из-за перестановок в руководстве РЖД?

- Не только из-за этого. За пять с лишним лет, что я работаю в клубе, Счетная палата несколько раз проверяла РЖД на предмет того, заложены ли расходы на “Локомотив” в тарифах железнодорожного транспорта. Не заложены и никогда не были заложены. Мне непонятно, почему некоторые журналисты пытаются утверждать обратное. Клуб сам зарабатывает свыше 20% от наших потребностей. Когда я пришла в "Локомотив", то не зарабатывали и 10%. При этом мы функционируем в рамках колоссальных ограничений, касающихся зарабатывания денег: нельзя продавать пиво на стадионах (а просто ради рекламы пивовары приходить в наш футбол не хотят), нельзя рекламировать букмекеров и так далее. Мы связаны по рукам и ногам, а требуют от нас многого.

- Тем не менее, в общественном сознании формируется мысль, что РЖД откажется от "Локомотива", и клуб ждут тяжелые времена.

- Могу сказать однозначно: никто ничего продавать не будет. "Локомотив" и РЖД вместе уже многие годы. Отрасль и клуб вместе 80 лет! Сказать, что клуб не нужен, - невозможно. Тем более, идти на такой шаг перед чемпионатом мира по футболу…

Нет, на это никто не пойдет. Политика будет разумной, и рисков, что РЖД расстанется с "Локомотивом", не существует.

- Есть ли риск, что РЖД серьезно сократит финансирование клуба?

- Оно никогда не было "жирным". Если ранжировать российские клубы по величине бюджета, то в разные времена мы занимали в этом табеле 4-6 места.