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    Степаненко: «Шансы выйти напрямую у нас неплохие»

    Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился своими ожиданиями перед матчем против Македонии, который состоится сегодня в рамках отбора Евро-2016.

    "Шансы выйти напрямую у нас неплохие. Но обязательно нужно выигрывать у Македонии. Нельзя смотреть Испанию, забыв о матче с Македонией. Нам нельзя терять очки в Скопье. Важно сначала победить там, а потом будет домашняя игра с испанцами. В Киеве, конечно, будет сложно, ведь соперник очень непростой, но, я думаю, домашние трибуны нам помогут", - заявил Степаненко.

    Отметим, украинцам необходимо набрать шесть очков в двух последних матчах и надеяться на потери словаков, которые играют с Белоруссией и Люксембургом.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    09.10.2015 07:57
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