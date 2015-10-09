Гетце не сыграет с Грузией из-за травмы

Полузащитник сборной Германии Марио Гетце в матче с Ирландией получил травму приводящей мышцы бедра, после чего был заменен на 35-й минуте встречи.

По словам Йоахима Лева, участие Гетце в матче с Грузией исключено. Также под вопросом выход на поле в заключительном матче отбора Бастиана Швайнштайгера, который травмировался перед матчем с Ирландией и не появился на поле.

Напомним, матч Германия - Грузия состоится 11 октября. Немцев в этой встрече устроит ничья, которая выведет команду в финальную часть Евро-2016.