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    Платини покинул свой офис на три месяца

    Президент УЕФА Мишель Платини покинул свой офис в УЕФА и вернется туда через 90 дней. Также французский чиновник не будет принимать участия в официальных мероприятиях организации в этот период. Тем самым Платини выполнил решение комитета по этике ФИФА, который отстранил его от исполнения своих обязанностей.

    Напомним, Платини обвиняют в получении незаконного платежа от ФИФА в 2011 году. Сумма перевода составила 2 миллиона швейцарских франков.

    Сам Платини опроверг все обвинения и намерен подать апелляцию на решение об отстранении. Исполком УЕФА также поддержал главу организации, а на следующей неделе все 54 члена организации соберутся на внеочередное заседание для обсуждения этой ситуации.

    Источник: Skysports

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    08.10.2015 22:08
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