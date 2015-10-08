Ван Гаал сделал Вальдеса изгоем

Отношения между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаалом и голкипером команды Виктором Вальдесом ухудшились еще сильнее.

Голландец не разрешил испанцу пользоваться шкафчиком в раздевалке команды и тренироваться даже с молодежным составом «красных дьяволов». Кроме того, Вальдес был исключен с командной фотографии «МЮ».

Сейчас Вальдес работает по индивидуальной программе на «Олд Траффорд», но при этом должен соблюдать одно условие – его тренировки не должны пересекаться по времени с тренировками главной команды.

Напомним, в летнее трансферное окно испанский страж ворот мог покинуть команду, но его переход в турецкий "Бешикташ" сорвался в самый последний момент.