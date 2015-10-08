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    Ван Гаал сделал Вальдеса изгоем

    Отношения между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаалом и голкипером команды Виктором Вальдесом ухудшились еще сильнее.

    Голландец не разрешил испанцу пользоваться шкафчиком в раздевалке команды и тренироваться даже с молодежным составом «красных дьяволов». Кроме того, Вальдес был исключен с командной фотографии «МЮ».

    Сейчас Вальдес работает по индивидуальной программе на «Олд Траффорд», но при этом должен соблюдать одно условие – его тренировки не должны пересекаться по времени с тренировками главной команды.

    Напомним, в летнее трансферное окно испанский страж ворот мог покинуть команду, но его переход в турецкий "Бешикташ" сорвался в самый последний момент.

    Источник: The Guardian

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    08.10.2015 21:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 9 октября 2015, 07:00

      лучше бы остался в барселоне, но нет ему хотелось приключений, хотел-получи!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 9 октября 2015, 01:35

      а чем он ему так не угодил,так к врагам даже не относятся

      0
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 9 октября 2015, 01:04

      Пользоваться положением, в личных нестыковках..низко, голландец

      -1
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      Рейтинг: +1

      boko54 8 октября 2015, 21:50

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 октября 2015, 21:39

      Гоните в шею этого Гала,спасите МЮ!

      1
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 8 октября 2015, 21:39

      Ван Гаал критин?

      -1
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