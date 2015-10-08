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    Албанцы на матче с Сербией разместят снайперов по периметру стадиона

    Албанские спецслужбы разместят снайперов по периметру стадиона «Эльбасан Арена», на котором сегодня состоится матч Албания – Сербия. Из-за этого жители, проживающие непосредственно вблизи арены, не смогут посмотреть игру из своих окон, как они это делают во время матчей местной команды.

    Напомним, матч между командами в Белграде завершился грандиозным скандалом после того, как один из албанских фанатов вывесил над полем провокационный флаг Великой Албании. Тогда УЕФА присудил сербам техническое поражение, а вчера автобус с сербской командой был закидан камнями в Тиране, несмотря на все усилия местных спецслужб по охране порядка.

    Источник: The Guardian

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    08.10.2015 21:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      расулик 9 октября 2015, 01:23

      если спровоцировал фанат албании то почему присудили поражение сербам,непонятно

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > расулик 9 октября 2015, 06:25

      ну типа хозяева (сербы) не обеспечили должным образом порядок на стадионе

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 октября 2015, 22:20

      Албанцы хуже животных

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      Рейтинг: +1

      boko54 8 октября 2015, 21:51

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com

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