«Ливерпуль» перед приходом Клоппа провел чистку рядов

«Ливерпуль» уволил помощников бывшего главного тренера Брендана Роджерса. Сегодня клуб покинули Шон О'Дрисколл, Гленн Дрисколл, Крис Дэвис, а также Гарри Макалистер, который будет переведен на другую должность. Клуб поблагодарил своих бывших сотрудников за профессионализм и пожелал им дальнейших успехов.

Напомним, завтра «Ливерпуль» на специальной пресс-конференции должен объявить о подписании контракта с немецким специалистом Юргеном Клоппом. Соглашение будет рассчитано на три года. Вместе с Клоппом в команду придут его бывшие помощники по дортмундской "Боруссии" - Желько Бувач и Петер Кравец.