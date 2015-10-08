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    Созин: «Отстранение Блаттера и Платини никак не скажется на ЧМ-2018»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение комитета по этике ФИФА отстранить от исполнения своих обязанностей главу организации Зеппа Блаттера, а также президента УЕФА Мишеля Платини.

    «Точно скажу, что решение об отстранении Блаттера и Платини никак не скажется на проведении чемпионата мира в России. Пока их отстранили предварительно. Конечно, без оснований отстранить Блаттера и Платини не могли. Но не думаю, что Платини будет исключен из состава руководства. Что касается Блаттера, то в связи с его возрастом к 2018 году, возможно, на его должность будет назначен кто-то другой.

    В последнее время с ФИФА связано много скандалов: то коррупция с билетами, то отстранения. Много противоречивой информации, и ситуация внутри ФИФА уже больше напоминает «Санта-Барбару». Я сейчас не удивляюсь никакой информации», - заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2015 19:51
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