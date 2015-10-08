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    Роналдиньо: «Новые предложения получаю каждый день»

    Известный нападающий Роналдиньо поделился мнением о своем будущем. 35-летний бразилец заявил, что чувствует себя хорошо и хочет еще какое-то время поиграть.

    "Предложения получаю каждый день. Здоровье в порядке, во мне по-прежнему заинтересованы как в футболисте. Благодаря тренировкам, думаю, я все еще могу играть на высоком уровне, и это заставляет меня двигаться вперед", — сказал Роналдиньо в эфире Radio Rede Atlantida.

    Напомним, на прошлой неделе бразильский форвард расторг контракт с "Флуминенсе" и стал свободным агентом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 октября 2015, 21:30

      Пора заканчиватьзубастик.

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