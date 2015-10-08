Джовинко рад вернуться в сборную Италии

Форвард сборной Италии Себастьян Джовинко признался, что рад вернуться в составе национальной команды после некоторой паузы. Он не играл за "скуадру адзурру" с ноября 2014 года

"Я очень рад вернуться в сборную. Это было сродни вызову, и я справился", - сказал Джовинко.

Джовинко должен помочь своей команде в заключительных матчах группового турнира отборочного цикла Евро-2016 с Азербайджаном и Норвегией.

Бывший нападающий "Ювентуса", который сейчас защищает цвета "Торонто" и с 21 голом является лучшим бомбардиром MLS.