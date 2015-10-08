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    Джовинко рад вернуться в сборную Италии

    Форвард сборной Италии Себастьян Джовинко признался, что рад вернуться в составе национальной команды после некоторой паузы. Он не играл за "скуадру адзурру" с ноября 2014 года

    "Я очень рад вернуться в сборную. Это было сродни вызову, и я справился", - сказал Джовинко.

    Джовинко должен помочь своей команде в заключительных матчах группового турнира отборочного цикла Евро-2016 с Азербайджаном и Норвегией.

    Бывший нападающий "Ювентуса", который сейчас защищает цвета "Торонто" и с 21 голом является лучшим бомбардиром MLS.

    Источник: УЕФА

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    08.10.2015 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 8 октября 2015, 18:51

      Молодец Малыш!
      Всё, что ему нужно - это игровая практика

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