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    Вацлик может сыграть вместо Чеха с Турцией или Голландией

    В одном из октябрьских отборочных матчей вместо Петра Чеха в воротах сборной Чехии может появиться Томаш Вацлик, на счету которого три игры за национальную команду.

    "Мы не говорили о том, кто будет играть в воротах в первом или во втором матче. Для меня это не имеет значения. Главное, чтобы в обеих встречах мы сыграли как одно целое", - сказал Чех.

    Напомним, что в субботу чехи встретятся дома с Турцией, а в следующий вторник - на выезде с Голландией. Сборная Чехии уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2016.

    Источник: УЕФА

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    08.10.2015 18:01
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