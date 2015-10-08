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    Контракт Клоппа и «Ливерпуля» будет рассчитан на 3 года

    В четверг вечером немецкий специалист Юрген Клопп должен прибыть в «Ливерпуль» для подписания контракта с клубом. Известно, что он будет рассчитан на три года. Вечером пятницы Клопп будет официально представлен в новом качестве.

    Также стали известны имена ассистентов Клоппа – с ними он работал в дортмундской «Боруссии». Это Желько Бувач и Петер Кравец.

    Напомним, что «Боруссию» Клопп дважды приводил к чемпионству в Германии, завоевывал Кубок и Суперкубок Германии, а также становился финалистом Лиги чемпионов.

    Источник: Liverpool Echo

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    08.10.2015 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 8 октября 2015, 19:57

      удачи

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      Рейтинг: +74

      liver2015 8 октября 2015, 17:51

      Добро пожаловать в Мелвуд Юрген Клопп

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