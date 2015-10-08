Аяту: «Реформы нужны, чтобы вернуть доверие к ФИФА»

Исполняющий обязанности президента ФИФА Исса Аяту считает, что организации нужно продолжать придерживаться пути реформирования.

«Сегодня в связи с определенными обстоятельствами я был вынужден занять должность президента ФИФА. Находиться на этой должности я буду временно. Новый президент организации будет выбран 26 февраля на конгрессе ФИФА, но я баллотироваться на этот пост не намерен.

До проведения конгресса я обещаю, что буду прилагать все усилия на благо ФИФА, национальных футбольных организаций, входящих в ФИФА, наших сотрудников, ценных партнеров и всех футбольных болельщиков мира. ФИФА по-прежнему на пути реформ, ведь они необходимы для того, чтобы вернуть общественное доверие. Также мы продолжим сотрудничество с властями и будем всецело помогать следствию», – сказал Аяту.

Напомним, что сегодня ранее стало известно о решении арбитражной палаты комитета по этике ФИФА отстранить главу организации Блаттера от исполнения его обязанностей на 90-дневный срок, который может быть увеличен, но не более чем на 45 дней.