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    ЦСКА провел первую тренировку после трех выходных

    В четверг футболисты ЦСКА собрались на своей базе после трех выходных и провели тренировку в смешанном составе. В общей группе работали голкиперы Сергей Чепчугов и Илья Помазун, полевые игроки Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Кирилл Панченко, а также восемь футболистов из молодежки ПФК ЦСКА.

    Занятие продолжалось один час двадцать минут и состояло из разминки, передач в тройках, большого квадрата и игры в футбол в формате 4 x 4 с четырьмя нейтральными на ограниченном участке поля. После этого армейцы провели три тайма по пять минут в формате 6 x 6, а завершила тренировку восьмиминутная беговая сессия.

    Роман Еременко и Амир Натхо, испытывающие в последнее время проблемы с пахом, до возвращения сборников будут заниматься с физиотерапевтами красно-синих по программам, специально разработанным для них медицинским штабом.

    Бибрас Натхо, получивший травму в игре с «Динамо», сегодня вечером вернется домой из госпиталя и всю ближайшую неделю будет находиться под наблюдением клубных врачей.

    По словам армейских представителей медицинского штаба сборной России, повреждение Алана Дзагоева не должно помешать его участию в предстоящих матчах национальной команды.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.10.2015 16:37
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