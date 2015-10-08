Ярцев: «Чем больше в команде умных полузащитников, тем ярче и интересней игра»

Бывший наставник «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев не видит проблем во взаимодействии в средней линии Романа Широкова и Ивелина Попова.

«Сейчас много споров о том, не мешают ли друг другу в "Спартаке" Попов и Широков. Я же считаю, что чем больше в команде умных полузащитников, тем ярче и интересней ее игра. Не мешает же в ЦСКА Еременко, Дзагоеву или Натхо. В 1996-м у нас в "Спартаке" была целая россыпь талантливых хавбеков – Цымбаларь, Титов, Тихонов, Аленичев, Кечинов, Безродный, Головской, Мелешин, Коновалов... Потому эта линия и считалась ведущей», - сказал Ярцев.

В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартаку» предстоит встреча с «Локомотивом».