Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фегули ведет переговоры с «Валенсией» о продление контракта

    Полузащитник "Валенсии" Софиан Фегули рассчитывает остаться в испанском клубе. Его действующий контракт рассчитан до конца 2015 года.

    «Мой контракт с "Валенсией" истекает в конце этого года, но я веду переговоры о его продлении. У меня есть желание остаться тут еще на несколько сезонов», - заявил Фегули.

    В текущем сезоне алжирец провел шесть матчей в Примере, не забив ни одного гола, но отметился одной желтой карточкой. "Летучие мыши" являются соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов.

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2015 16:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11