Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Платини не согласен с решением об отстранении»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о дальнейших действиях президента УЕФА Мишеля Платини после его отстранения с занимаемой должности.

    "Что касается Мишеля Платини, то, насколько я знаю, он с этим не соглашается, и на следующей неделе хочет собирать исполком УЕФА. Даже если его членство в ФИФА приостановлено, то его членство в УЕФА должен принимать сам УЕФА. Поэтому в этой части пока до конца неясно", - сказал Мутко.

    Напомним, что Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. На такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2015 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11