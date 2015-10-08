Мутко: «Платини не согласен с решением об отстранении»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о дальнейших действиях президента УЕФА Мишеля Платини после его отстранения с занимаемой должности.

"Что касается Мишеля Платини, то, насколько я знаю, он с этим не соглашается, и на следующей неделе хочет собирать исполком УЕФА. Даже если его членство в ФИФА приостановлено, то его членство в УЕФА должен принимать сам УЕФА. Поэтому в этой части пока до конца неясно", - сказал Мутко.

Напомним, что Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. На такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.