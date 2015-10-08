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    Натхо: «Буду восстанавливаться недели две»

    Завтра полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо должен быть выписан из больницы, куда он угодил, получив травму в матче 11-го тура Премьер-лиги против "Динамо" (2:0).

    «Придется воздержаться от всякой деятельности еще недели две, буду восстанавливаться. Очевидно, домашний матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" 21 октября мне придется пропустить. Буду надеяться принять участие в игре на "Олд Траффорд" 3 ноября», - сказал Натхо.

    Напомним, что 27-летний футболист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленно-сквозную рану верхней губы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 8 октября 2015, 16:40

      Модеры, уберите этого идиота воко53.

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