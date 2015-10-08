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    «Крылья Советов» провели тренировку на снегу

    На Самару обрушилась непогода в виде снегопада, но тренировка "Крыльев Советов" на клубной базе прошла по плану. В четверг утром команда провела занятие на естественном поле. В ней принимал участие 22-летний голкипер "Зенита" Егор Бабурин, прибывший в расположение "Крыльев Советов" накануне вечером. Часть игроков провела занятие в тренажерном зале.

    На вечер у команды запланирована двухсторонняя игра. Завтра команда проведет еще одну тренировку, после чего получит два выходных дня.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    08.10.2015 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 8 октября 2015, 19:20

      А Бабура что там забыл?

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