«Крылья Советов» провели тренировку на снегу

На Самару обрушилась непогода в виде снегопада, но тренировка "Крыльев Советов" на клубной базе прошла по плану. В четверг утром команда провела занятие на естественном поле. В ней принимал участие 22-летний голкипер "Зенита" Егор Бабурин, прибывший в расположение "Крыльев Советов" накануне вечером. Часть игроков провела занятие в тренажерном зале.

На вечер у команды запланирована двухсторонняя игра. Завтра команда проведет еще одну тренировку, после чего получит два выходных дня.