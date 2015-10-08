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    Стадионы ЧМ-2018 получили официальные названия

    Оргкомитет "Россия-2018" утвердил совместно с ФИФА названия стадионов, которых будут проходить матчи чемпионата мира.

    Стадионы получили следующие официальные названия:

    "Екатеринбург Арена" – Екатеринбург

    "Стадион Фишт" – Сочи

    "Казань Арена" – Казань

    "Стадион Калининград" – Калининград

    "Стадион Лужники", "Стадион Спартак" – Москва

    "Мордовия Арена" – Саранск

    "Стадион Нижний Новгород" – Нижний Новгород

    "Ростов Арена" – Ростов-на-Дону

    "Самара Арена" – Самара

    "Стадион Санкт-Петербург" – Санкт-Петербург

    "Волгоград Арена" – Волгоград

    Названия восьми стадионов совпадают с именами городов, в которых находятся эти арены, а четырех - связаны с местными культурными или футбольными аспектами.

    Источник: ТАСС

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    08.10.2015 12:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +665

      bratskij 8 октября 2015, 18:26

      Вот олени ... так любой ребенок смог бы назвать. Оригинальность напрочь отсутствует.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 8 октября 2015, 15:53

      Креативненько. Наверное, названия придумывало какое-нибудь западное рекламное агенство. И за это еще отвалили лямов 10 долларов)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 8 октября 2015, 15:50

      очень оригинально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -185

      Protosser 8 октября 2015, 15:25

      "Stadion Nizhniy Novgorod" - получай, иностранец!!

      3
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      Рейтинг: +15

      Alik KGZ 8 октября 2015, 14:57

      это на внутреннем первенстве стадионы будут называться по своему!!!! а на международных играх по другому!!!!!!!!!!!! Так сказать восхвалить тот самый город в котором существует сам стадион!!!! это и относится почти ко всем стадионам!!!! например Спартаковский "Открытие Арена" на международных играх "Стадион Спартак",в Самаре будет "Космос Арена" а на на международных играх "Самара Арена",в Волгограде "Арена-Победа" международных играх " Волгограде Арена" и так далее!!!!!!!!!!!!!1 Так что меньше Агрессий господа)))))) ОуКБ

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 > Alik KGZ 8 октября 2015, 15:29

      Какой то смысл есть...

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Alik KGZ 8 октября 2015, 20:56

      Восхвалять надо, не тупо повторяя название города в названии стадиона. И каким образом, если следовать твоей логике, стадион "Спартак" восхваляет Москву? Это уже больше к Риму, не?

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 8 октября 2015, 14:50

      Если к организации турнира будут подходить с такой же ответственностью, как подошли к созданию названий арен, то это будет не Чемпионат Мира, а дерьмо. Будто название стадиона это пустяк какой-то.

      4
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      Рейтинг: +12

      VolgoFUN 8 октября 2015, 14:00

      УГ а не название в Волгограде, должна быть Арена-Победа

      2
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      Рейтинг: +11

      asdfasd 8 октября 2015, 13:42

      Че за бред в Самаре будет Космос Арена, а не Самара Арена.

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 8 октября 2015, 13:30

      "Екатеринбург Арена", "Казань Арена" и т.д. твоя моя не понимай. Это что за язык?
      По-русски говорят: арена "Казань".
      Хотя реально могли и пооригинальнее придумать.

      2
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      Рейтинг: +10

      CheRMA > Измайловский Кочегар 8 октября 2015, 17:34

      Вот именно, где русский лексикон вообще??

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 8 октября 2015, 12:27

      Позорище то какое ! Творческие мысли напрочь отсутствуют. Озападились в доску.

      12
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