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    Рибери начал тренироваться по индивидуальной программе

    Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери провел первую тренировку после травмы, которую получил в марте. Напомним, что в последний раз француз выходил на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

    Сообщается, что 32-летний хавбек провел двадцатиминутное занятие по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке. Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что в конце месяца Рибери будет тренироваться в общей группе.

    Источник: L' Equipe

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    08.10.2015 11:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 8 октября 2015, 12:25

      Наконец то. Здоровье Рибери. Главное плавно начать, свлава богу есть кому заменить.

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