Рибери начал тренироваться по индивидуальной программе

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери провел первую тренировку после травмы, которую получил в марте. Напомним, что в последний раз француз выходил на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

Сообщается, что 32-летний хавбек провел двадцатиминутное занятие по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке. Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что в конце месяца Рибери будет тренироваться в общей группе.