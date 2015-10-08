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    Ирландия - Германия. Онлайн-трансляция

    Сборная Германии сегодня может официально офрмить путевку на Евро-2016. Для этого чемпионам мира достаточно будет не проиграть в Ирландии. Однако и у хозяев мотивация будет запредельной, ведь ирландцы ведут борьбу с Польшой за второе место в группе.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Ирландия - Германия. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 20:45
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