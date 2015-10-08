Эмери может возглавить сборную Испании

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери находится в списке кандидатов на пост наставника сборной Испании, в случае если Висенте Дель Боске не станет продлевать свой контракт, который заканчивается после окончания Евро-2016.

Сообщается, что список претендентов на должность довольно велик, но именно кандидатура Эмери является приоритетной для президента Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяра. Впрочем, Вильяр надеется, что в случае победы Испании на чемпионате Европы, Дель Боске передумает уходить из сборной и продлит соглашение.