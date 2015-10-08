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    Зидан, Клюйверт и Баллак собираются сыграть на Кубке мира-2017

    Зинедин Зидан, Патрик Клюйверт, Михаэль Баллак и другие известные футболисты собираются выступить в 2017 году на чемпионате мира среди футболистов 35-45 лет, который пройдет в Мексике. Среди стран-участниц турнира будут Бразилия, Германия, Голландия, Италия, Франция, Англия, США, Япония и ЮАР.

    Часть вырученных средств от проведения соревнований пойдет на благотворительность.

    Источник: ESPN

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    08.10.2015 09:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 8 октября 2015, 14:28

      А наши где? Что мы хуже США, ЮАР или Японии тех лет? Сборная времен Романцева примерно получается, Аленичев, Титов и компания.

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      Рейтинг: +34

      Смит80 > Petrak86 8 октября 2015, 15:32

      Не видишь, кто участвует... Санкции. Спасибо, что ЧМ-18 не забрали,пока :)

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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 8 октября 2015, 13:27

      А где сборная Казахстана?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Кудайберген 8 октября 2015, 13:35

      На чемпионат мира по цирковому искусству уехали, жанр клоунада

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 8 октября 2015, 10:41

      Чемпионат мира среди отработанных материалов.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 8 октября 2015, 10:20

      Куда же без сша, футболеры великие...

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