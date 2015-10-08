Зидан, Клюйверт и Баллак собираются сыграть на Кубке мира-2017

Зинедин Зидан, Патрик Клюйверт, Михаэль Баллак и другие известные футболисты собираются выступить в 2017 году на чемпионате мира среди футболистов 35-45 лет, который пройдет в Мексике. Среди стран-участниц турнира будут Бразилия, Германия, Голландия, Италия, Франция, Англия, США, Япония и ЮАР.

Часть вырученных средств от проведения соревнований пойдет на благотворительность.