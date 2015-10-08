Гордеев: «Задержки по зарплате в «Мордовии» составляют три месяца. Это приличный срок»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев в интервью изданию "Столица С" рассказал, что команда испытывает финансовые сложности, которые не могут не сказываются на результатах.

- Клуб выполняет финансовые обязательства перед футболистами и тренерским штабом?

— Определенные сложности есть. Задержки по зарплате составляют три месяца. Это приличный срок. Надеемся, что ситуация вскоре изменится. Ведь, когда команда выступает на таком высоком уровне, важно, чтобы все вопросы решались своевременно.

- Задолженность по зарплате многое объясняет…

— Многое, хотя, конечно, не все. Но деньги — важная составляющая процесса, они здорово мотивируют людей. Тем более футболисты приехали из других городов и стран, у многих есть семьи. Так что определенные сложности имеются. Но, я уверен, все будет хорошо, команду не оставят.

- Вы давно беседовали с Главой республики Владимиром Волковым?

— Владимир Дмитриевич периодически звонит, желает команде удачи. Правда, в последнее время не было общения с ним. На данном этапе необходима встреча с Главой Мордовии, чтобы почувствовать поддержку руководителя республики и определить перспективы нашего существования. Убедиться, что мы вместе и команда не останется без внимания. В таком случае нам многое по плечу. В принципе у меня есть ощущение, что все будет нормально. Ситуацию мы держим под контролем. В команде нет никаких упаднических настроений. Будем бороться до конца, до самого последнего тура, и решим задачу сохранения места в Премьер-лиге. У нас катастрофически не хватает очков, но самое главное — присутствует понимание работы. Мы обязательно преодолеем все сложности.