Слуцкий: «Понял основные принципы работы Стойки»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий накануне отборочного матча к Евро-2016 против Молдавии рассказал, что не было смысла анализировать первую игру между командами на "Открытие Арене".

– Вам ясны причины домашней ничьей с Молдавией на "Открытие Арене", пусть она и произошла до вас?

– Мне не было смысла задумываться об этом.

– И с игроками ее не обсуждали?

– Нет.

Но ведь наверняка много раз просматривали ту встречу?

– Видел ее с трибуны, но ни разу не просматривал.

– Но почему?

– А какой смысл? Во-первых, это было очень давно, и Молдавия после нее сыграла уже много матчей. Во-вторых, с момента игры против сборной России у нее изменилась схема. Тогда молдаване играли в три центральных защитника, а затем – в два. Наконец, сейчас поменялся еще и тренер. Поэтому мы больше смотрим "Зимбру", чем первый матч с Молдавией.

– Сколько игр клубной команды Штефана Стойки видели?

– Несколько. Чтобы понять основные принципы его работы. Понятно, что в "Зимбру" достаточно большое количество иностранцев, но важнее было понять игровую модель.

– Знали о тренере Стойке до того, как он возглавил сборную?

– Знал, что он тренирует "Зимбру". И сейчас примерно понял, какие принципы команда исповедует.

– Молдаване сыграют без четырех ведущих футболистов – Гацкана, Епуряну, Ионицэ и Головатенко. Насколько это облегчит нам задачу?

– Написали, что травмирован и Дедов. Но меня больше волнует наш вариант состава и наше состояние. По сравнению с первым сбором все совсем иначе. Тогда мы действительно работали, было несколько полноценных занятий, много теории. Я пытался внедрить требования, футболисты – их понять. Теперь же мы только и делали, что восстанавливались и лечились.