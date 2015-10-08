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    Юрист «Локомотива»: «Клуб не должен платить Кучуку ни копейки»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук не должен получить от клуба компенсацию за досрочный разрыв контракта. В этом уверен юрист Евгений Резник, который представляет интересы «Локо».

    "Локомотив" ни в чем не уступил и не уступает. Да, мы отказались от части апелляции, но в данный момент это не имеет никакого значения, потому что эта самая часть апелляции касается того, кто расторг контракт. Есть контракт с "Кубанью" (который Кучук заключил после ухода из "Локомотива") и, соответственно, никакая компенсация со стороны "Локомотива" не должна быть произведена. И чтобы не загружать арбитров лишней информацией, а сконцентрироваться на сути вопроса, мы так и поступили.

    Когда Кучук обращался в РФС, тогда не был расторгнут контракт с ним, и была одна позиция. Но когда он заключил новый контракт - с "Кубанью", вопрос о том, почему был расторгнут договор, перестал иметь всякое правовое значение, потому что нельзя получать две зарплаты, работая только в одном клубе. И то, на чем настаивает Кучук, по сути является необоснованным обогащением.

    Нельзя предсказать, когда CAS вынесет решение. Это может быть и ноябрь, и декабрь, сложно сказать. Зависит от арбитров. Мы считаем, что "Локомотив" не должен платить Кучуку ни копейки", - сказал Резник.

    Источник: Р-Спорт

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    08.10.2015 07:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 октября 2015, 09:40

      Ну хоть копейку то на память заплатите

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      Рейтинг: +13

      Бидон Молокоев > алекс88 8 октября 2015, 10:34

      Да разишь с этого юродивого жiда Резника возмёшь копеечку???

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