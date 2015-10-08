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    Ярмоленко: «Над сборной Украины висит какой-то рок»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко - о шансах команды на завоевание путевки в финальную часть Евро-2016.

    "Ничего нового я не открою – нам действительно нужно сыграть два важных матча, в которых необходимо одержать две победы. Шанс на прямую путевку во Францию у нас есть, и за него надо бороться до последнего, хотя над сборной Украины словно висит какой-то рок – сколько бы команд не выходило из группы, турнирные расклады все равно забрасывают нас в плей-офф.

    Расклады могут быть самые разнообразные. Теоретически мы ведь можем еще занять и первую строчку в группе. Впрочем, стать лучшей командой из числа тех, кто займет третьи места, нам точно по силам. Не нужно никого бояться – ни Македонию, ни Испанию", - заявил Ярмоленко в интервью газете "Команда".

    Напомним, Украина 9 октября сыграет на выезде с Македонией, а 12 октября примет на своем поле Испанию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 01:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 8 октября 2015, 09:50

      Просто висят вещи, от которых произошла фамилия " яйценюк ".

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 октября 2015, 06:54

      Рок по имени Потрошенко

      0
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      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > sir_Alex 8 октября 2015, 08:35

      Раньше, сэр. Много раньше. С Беловежского предательства.

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