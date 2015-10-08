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    Матч Молдавия - Россия хотели перенести в Тирасполь или Румынию

    Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги сообщил, что матч Молдавия - Россия мог быть перенесен из Кишинева в Тирасполь или Румынию. Руководство молдавского футбола рассматривало такой вариант из-за информации о возможном приезде радикальных фанатских группировок из Украины и Румынии, которые могли сорвать матч.

    По его словам, вариант с Тирасполем, где более современный стадион, чем в Кишиневе, отпал из-за слабой поддержки сборной - на матчи команды там собираются не более 2-3 тысяч зрителей. А решение о проведении матча в Румынии не приняли бы молдавские болельщики.

    Источник: ТАСС

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    08.10.2015 00:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 9 октября 2015, 00:51

      - Знаете, почему молдаване не кушают соленные огурцы из банки?
      - Потому что голова в банку не помещается :)

      - А знаете, почему молдаване не кушают соленные огурцы из бочки?
      - Рассол глаза щипет... )

      Ребята, он пёрнул, не понятно что, какого фига писать новость этого недоумка на этом великом сайте? Ещё 10 лет назад было известно, что в Тирасполе не будет проводиться ни один официальный матч. Мне объясняли, что т.к. территория оккупирована и размах бандитизма и мафиозных структур, то какой бы крутой стадион не строили, всё равно не будет на нем проводиться матч.. Т.к. сборной по футболу Приднестровской Молдавской Республике просто напросто не существует...
      Будет матч в Кишинёве, и нефиг тут фантазии всякие писать. Точка.

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      Рейтинг: +101

      Ver 8 октября 2015, 09:38

      Ну в Тирасполе бы стадион собрался,навеное... Чем лучше, если матч вдруг будет сорван?

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      Рейтинг: +18

      LondonStamford > Ver 8 октября 2015, 22:08

      на сборную России в Тирасполе был бы забитый стадион

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