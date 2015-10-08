Матч Молдавия - Россия хотели перенести в Тирасполь или Румынию

- Знаете, почему молдаване не кушают соленные огурцы из банки?
- Потому что голова в банку не помещается :)
- А знаете, почему молдаване не кушают соленные огурцы из бочки?
- Рассол глаза щипет... )
Ребята, он пёрнул, не понятно что, какого фига писать новость этого недоумка на этом великом сайте? Ещё 10 лет назад было известно, что в Тирасполе не будет проводиться ни один официальный матч. Мне объясняли, что т.к. территория оккупирована и размах бандитизма и мафиозных структур, то какой бы крутой стадион не строили, всё равно не будет на нем проводиться матч.. Т.к. сборной по футболу Приднестровской Молдавской Республике просто напросто не существует...
Будет матч в Кишинёве, и нефиг тут фантазии всякие писать. Точка.
Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги сообщил, что матч Молдавия - Россия мог быть перенесен из Кишинева в Тирасполь или Румынию. Руководство молдавского футбола рассматривало такой вариант из-за информации о возможном приезде радикальных фанатских группировок из Украины и Румынии, которые могли сорвать матч.
По его словам, вариант с Тирасполем, где более современный стадион, чем в Кишиневе, отпал из-за слабой поддержки сборной - на матчи команды там собираются не более 2-3 тысяч зрителей. А решение о проведении матча в Румынии не приняли бы молдавские болельщики.