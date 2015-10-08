Игрок загребского «Динамо» провалил допинг-пробу после матча с «Арсеналом»

Допинг-проба полузащитника загребского "Динамо" Арияна Адеми, которую он сдал после матча Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", дала положительный результат.

"УЕФА открыл дело против Адеми. В соответствии с правилами УЕФА мы не можем давать никаких комментариев до вскрытия пробы В. Отметим, что мы удивлены таким результатом - на протяжении многих лет наши футболисты сдавали пробы, которые всегда были отрицательными. Сам Адеми в прошлом году шесть раз проходил допинг-тест", - говорится в заявлении загребского клуба.

Напомним, динамовцы в Загребе обыграли "Арсенал" со счетом 2:1. Встреча состоялась 16 сентября в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.