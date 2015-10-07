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    Тарасов: «Козырь сборной России - атака»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился своими ожиданиями перед матчем команды против сборной Молдавии.

    - Я еще не знаю, буду играть в составе или нет. Но если да, то сделаю все возможное, чтобы помочь нашей команде.

    - Что думаете о сопернике в целом?

    - Хорошая, добротная команда. Но вы же знаете - сейчас не осталось команд, которые не умеют играть. Потому к игре отнесeмся исключительно серьезно. Будет непросто. Надеюсь, добьемся положительного результата.

    - Какие главные козыри сборной России?

    - Полагаю, что атака.

    Источник: РФС

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    07.10.2015 23:14
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